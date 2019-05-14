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Kahta'da su tankeri devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan su yüklü tanker devrildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan su yüklü tanker devrildi. Kazada tankerin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kahta Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen göre Ramazan Oflaz (38) yönetimindeki su yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada tankerin sürücüsü Ramazan O. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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