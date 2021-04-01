Kahta'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Caddesi otogar kavşağında Mustafa Ülgü yönetimindeki 02 AJ 218 plakalı wolksvagen markalı ticari araç ile Ferhat Ağır (18) yönetimindeki 02 ABS 863 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Ağır (21) çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü Ferhat Ağır olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.