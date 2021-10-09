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Kahta'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Nevzat B. yönetimindeki Volkswagen 69 AB 770 plakalı otomobil ile Aziz Y. yönetimindeki Peugeot marka 02 ABA 414 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan İmhan K. ile Arzu Y. yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Sağlık Ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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