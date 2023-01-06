Kahta'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kahta Girne Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu, Kahta ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.P isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.