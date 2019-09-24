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Kahta'da uyuşturucu satan 4 kişi tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu nakleden, satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ederek, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Kahta'da bulunan parklarda sattıkları tespit edilen F.T.(20), S.K.(18), D.Y. (22) ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen H.O. (16), isimli şahıslar, yapılan titiz ve itinalı çalışmalar sonucunda yakalandı.


Üzerinde satışa hazır fişek halinde 20 gr. bonzai ile beraber yakalanan 4 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Adıyaman kapalı ceza evine gönderildiği öğrenildi.


Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

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