Kahta'da yaz spor okulları sona erdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bin 400 çocuğun 3 ay boyunca basketbol, voleybol, atletizm, karate, badminton, futbol, jimnastik, judo ve teakwondo branşlarında eğitim aldığı yaz spor okulları sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, sporun önemine dikkat çekerek çocukların yaz okulunda yeni beceriler kazandığını söyledi.

Müdür Mustafa Çiçek, "Çocuklarımızın yeni becerilerini kazandığı bir sezonun sonundayız. Yaz spor okullarımızın kapanış etkinliklerinin içerisindeyiz. Yaklaşık bin 400 çocuğumuz, 11 eğitmenimiz tarafından 3 ay boyunca eğitilerek kabiliyetlerine göre çeşitli spor dallarında hem becerilerini arttırdılar, hem eğlendiler, hem de yeni arkadaşlık ilişkileri kurmaya gayret ettiler. Çocuklarımız dolu dolu başarılı bir sezon geçirdiler. Bunun yanında çocuklarımızın farklı alanlarda bir takım eğitimler vermeye gayret ettik. Bu sezonda en az sporcular kadar ailelerinde spora ilgi alaka göstermeleri bizi ziyadesiyle memnun etti. Spor camiası olarak hep birlikte günden güne büyük bir aile oluyoruz" diye konuştu.