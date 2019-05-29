Kahta'da “Yaz Spor Okulu” açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, yaz döneminde farklı branşlarda, 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere eğitim verilmek üzere “Yaz Spor Okulu” açıldı.

Yaz okulu bünyesinde, badminton, futbol, atletizm, basketbol, karate, jimnastik, judo, taekwondo ve voleybol branşlarında kursların düzenleneceği öğrenildi.

Spor aktivitelerinde, arkadaşlık ve dostluk duygularının geliştiğine dikkat çeken Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, sporun insana hem fiziksel, hem de ruhsal anlamda çok büyük etkileri olduğunu söyledi.

İlçe Müdür Çiçek, “Sporu toplum içinde bir alışkanlık haline getirebilmek için öncelikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyoruz. Sporu sevdirerek sigara, içki, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklar yerine vatanını ve milletini seven hoşgörülü, liderlik ve arkadaşlık duyguları gelişmiş saygılı sporcular yetiştirmek amacındayız. Bilindiği gibi yaz spor okullarının çocuklarımıza artısı sayılamayacak kadar çoktur. Spor aktiviteleri çocukların birbirleriyle kaynaşmasını, arkadaşlık, dostluk duygularını geliştiriyor. Her şeyden önemlisi burada takım çalışmasını öğreniyor. Tabi ki sporun insanın hem fiziksel, hem ruhsal anlamda çok büyük etkileri var. Biz de bunu çocuklarımıza küçük yaşlarda verelim istiyoruz. Spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturarak uluslararası alanda başarılar elde eden sporcular yetiştirmeye katkıda bulunuyoruz. İlçe Spor Merkezleri'ne 5-18 yaş grubundaki kız- erkek çocuk ve gençler kayıt yaptırabiliyor. Şimdiden kurslara katılacak tüm çocuk ve gençlerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Tamamen ücretsiz olan kurslara kayıt için, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi verilmesi yeterli olacağı, başvuruların Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne yapılması gerektiği öğrenildi.