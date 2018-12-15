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Kahta'da Yemen ile ilgili açıklama

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yemen’de yaşanan insanlık dramı ve Milli Piyango İdaresi tarafından satılan yılbaşı biletlerinin ‘haram’ olduğuna dikkat çekmek için basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yemen'de yaşanan insanlık dramı ve Milli Piyango İdaresi tarafından satılan yılbaşı biletlerinin ‘haram' olduğuna dikkat çekmek için basın açıklaması düzenledi.


Kahta 100.Yıl parkında düzenlenen basın açıklamasını AGD Kahta Başkanı Abdullah Kılınç yaptı.


Abdullah Kılınç, Milli Piyango İdaresi tarafından satılan yılbaşı biletlerinin ‘haram' olduğuna dikkat çekerek, Yemen'deki insanlık dramıyla ilgili açıklamada bulundu.


Kılınç, “Dinimizde Noel ve Yılbaşı kutlamalarının hiçbir yeri bulunmamaktadır. Bu yılbaşının biz Müslümanlar için resmi ve milletler arası bir takvimin başlangıcı olmasından başka hiçbir değeri yoktur" dedi.


Yemende birkaç yıldır yaşanan zulüm, artık soykırım haline geldiğini vurgulayan Kılınç, “10 milyondan fazla çoğu çocuk, yaşlı ve kadın açlık ve ilaç sıkıntısından ölümle baş başa bırakılmışlar. Amerikan ve Suudi hanedanı işbirliğiyle tecrit edilmiş ve ölüme terkedilmiş vaziyettedir. İslam ülkeleri ve BM kınamaktan başka hiçbir şey yapamamaktadır. Yakın zamanda yapılan bunca zulümden, İslam coğrafyasının perişan halde oluşundan, siyonist piyonların umarsız açıklamasından hiç mi ibret almadık? Kınamaktan öteye geçmeyen hiçbir hamle Yemen gibi zulüm yaşanan yerleri selamete kavuşturamaz. İslam'ın tüm insanlığa sunduğu adalet ve saadet anlayışının tüm dünyaya hakim olması gerekmektedir. Bir an önce Hakk'a dayalı Adil bir düzenin derhal kurulması gerekmektedir. Bunun yolu da İslam Birliğinin ivedi bir şekilde kurulması ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

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