Kahta'da yeni bir semt pazarı daha kuruldu

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi hızlı büyüyen bir şehir yapısına sahip olan ilçede, ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni pazar yerleriyle, pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmeleri için düğmeye bastı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Menderes Mahallesi Muhtarı Mustafa Genç, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafının talebi üzerine Menderes Mahallesi'nde pazar yeri kurulması talimatını verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kahta belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizin belli noktalarında haftanın 6 günü pazar yeri kurulmaktadır. Kurulan pazar yerlerinden Menderes Mahallesi uzak düştüğünden dolayı Mahalle Muhtarımız Mustafa Genç, Pazarcılar Derneği Başkanımız Ramazan Kodak ve mahalle sakinlerimizin talepleri üzerine belediye ekiplerimiz tarafından pazar yeri ve çevresi düzenleyerek Menderes Mahallesi Mehmet Yavuz Kanal Boyu Parkı yanında her Perşembe günleri pazar yeri kuruldu. Allah'ın izniyle mahalle sakinlerimiz ve pazarcılarımız yeni kurulan pazar yerinden rağbet görürlerse her Perşembe günleri pazar kurulacaktır. Mahalle sakinlerimize, pazarcı esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.