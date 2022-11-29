İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahta'da yeni yapılan parka zarar verildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yeni inşa edilen parkta bulunan spor aletlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni inşa edilen parkta bulunan spor aletlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.


Kahta'nın Yavuz Selim Mahallesinde yeni inşa edilen parkın içindeki spor aletlerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın enerjilerini atabilmeleri, oyun oynayabilmeleri, güzel vakit geçirebilmeleri ve halkımızın dinlenme alanı olarak kullanabilmeleri için Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde yeni bir park inşa ettik. Bu parkımızın içinde bulunan spor aletlerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırdıklarını güvenlik kamerasında görülmektedir. Zarar verenler hakkında ilgili işlem başlatılmış ve gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur" diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.