Kahta'da yeni yapılan parka zarar verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni inşa edilen parkta bulunan spor aletlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Kahta'nın Yavuz Selim Mahallesinde yeni inşa edilen parkın içindeki spor aletlerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın enerjilerini atabilmeleri, oyun oynayabilmeleri, güzel vakit geçirebilmeleri ve halkımızın dinlenme alanı olarak kullanabilmeleri için Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde yeni bir park inşa ettik. Bu parkımızın içinde bulunan spor aletlerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırdıklarını güvenlik kamerasında görülmektedir. Zarar verenler hakkında ilgili işlem başlatılmış ve gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur" diye konuştu.