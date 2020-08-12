Kahta'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bozulan cadde ve sokaklar, yeniden düzenleniyor.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım ekipleri ilçe merkezinde bozulan yolların onarım ve yamalarını yaparak asfalt ve taş yama çalışmalarına başladı.

Belediye Fen İşleri ekipleri öncelikli olarak elektrik, telefon, içme suyu, alt yapı kanalizasyon ve internet hatlarının yer altına alınması ve özellikle de doğalgaz hatlarının döşenmesi sonucu bozulan yollara müdahalede bulunarak yama çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin Güney uç noktası Şeyh Baba Mahallesinden başlayarak kuzey uç noktası Yavuz Selim Mahallesine kadar yol bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Taş yama, asfalt yama, sathi kaplama ve alt yapı 4 ayrı ekiple çalışmalarını yürüten ekiplerimiz önceden tespitini yaptığı ve mahalle muhtarlarında taleplerini alarak bozuk yolları hızla onarıyor. Asfalt yama ve yol onarım yapan ekiplerimiz, öncelikli olarak yollardaki bozuk yerleri keserek yama için uygun hale getiriyor, daha sonra bozuk yerleri sıcak asfaltla kaplayarak onarıyor. İnşallah Kışa girmeden kısa zamanda ilçemizde ulaşımın verimliliğini aksatan yerlerin iyileştirme ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz" diye konuştu.