İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların onarım çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların onarım çalışmalarına devam ediyor.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe genelindeki yol bakım onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmalar kapsamında bazı yolların asfaltlandığını söyledi.


İlçemizde bozulan ve deforme olan yolları yapmaya ve onarımını yapmaya ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak yollarda asfaltlama çalışması yapıyor” diye konuştu.


Vatandaşlar ise, belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.