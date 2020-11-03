Kahta'da yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde de aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ederken, 5. ve 9. sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

Öğrenciler, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının üçüncü aşamasıyla arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Okullarda, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyması, maske takması ve dezenfektan noktalarını kullanmaları gözlerden kaçmadı. Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasının heyecanına ortak olan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler için okullarda pandemiyle mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk aşamasında okul öncesi ve 1. sınıflar, ikinci aşamasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştı. 5. ve 9. sınıflarımız da bugünden itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil oldu. Okullarımızda 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak istedik” şeklinde konuştu. Öğrencilerin okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlayacağını belirten Müdür Tunçmen, “Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerimiz göndermek istediğine dair belgelerini okul müdürlerine teslim etmeleri gerekiyor. Velisi tarafından okula gönderilmek istenmeyen öğrencilerimiz devamsız sayılmayacak. Ama bu öğrencilerin tüm derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam etmeleri gerekiyor. 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerine devam etmektedir” diye konuştu.

Daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek pandemi sürecinde uygulanabilecek proje ve çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.