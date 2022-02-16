Kahta'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi, zabıta ekipleri tarafından, unlu mamul üreten ve satışını yapan fırınlarda gramaj ve hijyen kontrolleri yaparken marketlerde ise fiyat etiketlerini denetledi.

Marketlerdeki ürün etiketlerini detaylı inceleyen Kahta Belediyesi Zabıta ekipleri, fırın ve unlu gıda imalathanelerinde ise işletme ruhsatı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakarak, gramaj denetimi yaptılar. Yapılan denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizdeki fırın ve marketlerde ekmek, simit ve unlu mamullerin kontrolleri rutin olarak ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde esnaflarımıza gerekli uyarılar yapılıyor. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından fırınlarda ve marketlerde hassas terazi ile yapılan denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güvenli bir hizmet alması için denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.