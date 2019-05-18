Kahta'da zeka oyunları yarışması yapıldı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bu yıl birincisi düzenlenen Zeka Oyunları Yarışmasının finali yapıldı.

İlçe genelinde düzenlenen Zeka Oyunları Yarışmasına katılan öğrencilerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, zamanlarının daha verimli geçirmeleri amaçlanıyor.

Gün boyunca süren zeka oyunları yarışmaları sonuçlanarak dereceye giren öğrencelere ödülleri verildi.

TPAO Atatürk İlkokulu'nda yapılan yarışmanın finaline ilçedeki 17 okuldan 82 öğrenci katıldı. Yarışlar, Mangala, Sudoku ve Rubik Küp dallarında gerçekleştirildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, TPAO Atatürk İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldırım, okul idarecileri öğretmenler ve veliler, yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Zeka oyunları yarışmasının amacına dikkat çeken Proje Koordinatörü Eğitimci Fatih Kuzu, “Bugün sırasıyla sudoku, Rubik Küp ve Mangala yarışması düzenledik. Şuana kadar yarışmaya 17 okuldan 82 öğrenci katıldı. Oldukça güzel bir katılım. Son zamanlarda maalesef çocukların telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknoloji bağımlılığı artmış durumda. Amacımız zeka oyunlarını daha fazla oynayarak bu teknoloji bağımlığından kurtarmaktı. Şuana kadar başarılı olduğumuza da inanıyorum. Çünkü çocuklar büyük bir heyecanla gelip yarışmalara katıldılar. Bu konuda çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da olumlu tepkiler aldık” dedi.

Dereceye giren öğrencileri kutlayan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, düzenlenen Zeka Oyunları Yarışmasına katılan öğrencilerin sosyal gelişimlerinin desteklenerek zamanlarının daha verimli geçirmeleri amaçlandığını söyledi.

Teknoloji bağımlılığının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “İlçemizde 3 kategoride zeka oyunları yarışması düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığımızın çocukların becerilerini geliştirmek adına beceri ve tasarım atölyeleri kapsamında ilçemizde yarışma düzenledik. Düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmasını istiyoruz. Günümüzde ne yazı ki, gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir teknoloji bağımlılığı var. Hem bu bağımlığı aşmak, hem de çocuklarımızın zihinsel, düşünsel gelişimini sağlamaların adına zeka oyunlarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok önem veriyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimize bu konuda eğitim verdik. Onlar da kendi okullarında bu oyunları öğretmeye başladılar. Nihayetinde ilçemiz genelinde zeka oyunları yarışmaları düzenledik. Burada dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik. Yarışmaya ev sahipliği yapan TPOA Atatrük İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldırıma, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek'e, Proje koordinatörümüz Fatih Kuzu hocamıza, yarışmalara katılan öğrencilerimiz ile onları bu yarışmalara hazırlayan öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmayı çok sayıda veli de izledi.