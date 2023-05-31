Kahta'daki 3 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından içme suyu sıkıntısı çeken üç mahallede yürütülen çalışmalar ile vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve devamlı olması sağlanacak

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince gece gündüz yürütülen çalışmalar ile Fatih, Yeni ve Menderes Mahalleleri, içme suyuna kavuştu. Yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 5 bin 200 metre uzunluğunda yeni bir su hattı döşendi. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Fatih, Yeni ve Menderes mahallerimize daha önce alternatif olarak su hatlarını fakat bu da yetersiz kaldı. Özellikle yaz aylarında bu mahallelerimizde sürekli su kesintileri meydana geliyordu. İlçemiz nüfusunun artması ile birlikte Yeni, Fatih ve Menderes mahalle sakinlerimizin içme suyuna kavuşması için ekiplerimizce gece gündüz yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 5 bin 200 metre uzunluğunda yeni bir su hattı döşendi. Yeni Su hattımızın son aşaması olan Vana takıldı. Kontroller yapıldıktan sonra yeni hattan mahallelerimize su vermeye başlayacağız. Allah'ın izniyle bu yaz bu mahallelerimiz su sıkıntısı yaşamayacak. İlçemize ve mahalle sakinlerimize yeni su hattımız hayırlı olsun” dedi.