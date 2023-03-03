Kahta'daki asayiş operasyonlarında 15 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şubat ayı içerisindeki yapılan asayiş operasyonlarında yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında Kahta'da hırsızlık, yağma, uyuşturucu, fahiş fiyat, ilçe giriş ve çıkışlarında sıkı denetim ve asayiş çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında ilçe genelinde, yapılan asayiş olaylarıyla ilgili operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11 kişi ise tutuklandı.

Öte yandan 4 bin 130 şahsın GBT kaydı sorgulanan Kahta ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.