Kahta'daki ev hırsızları tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamette altın ve nakit para çaldığı tespit edilen 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir ikamette, 120 bin tl değerinde ziynet eşyasının çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kahta Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin adresine yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı F.Ç. (19 ), H.S. (21), ve A.E (14) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden F.Ç. ve H.S. İsimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.