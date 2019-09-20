Kahta'daki gazeteciler kaymakam ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Sadettin Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kahta ilçesinde faaliyet yürüten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve beraberindeki cemiyet üyesi bir grup gazeteci, ilçeye yeni atanan Kaymakam Sadettin Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Kahta'daki yerel basın hakkında Kaymakam Doğan'a bilgi veren Kahta Gazeteciler ve Yazar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yerel basının içeresinde bulunduğu durumu ve basın mensuplarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Başkan İşeri, ilçenin daha iyi bir duruma gelmesi konusunda yapılacak tüm olumlu çalışmalara desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan İşeri ve cemiyet üyesi gazetecilere teşekkür eden Kaymakam Doğan ise gazetecilik mesleğinin önemine, zorluğuna ve yerel basının yaşadığı sıkıntılara değinerek, “Devlet ve millet olarak basından beklentimiz, her zaman basın etiğine bağlı kalmak, yanlış anlaşılmalara fırsat vermemek, halkı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek olmalıdır ”dedi.

Ziyarette basın mensupları ile ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusu ile ilgili sohbet eden Kaymakam Doğan, Kahta'ya tayini çıktığında gelmeden önce ilçenin tarihi, sosyoekonomik yapısı, tarım, hayvancılık ve turizm konularında geniş çaplı bir araştırma yaptığını belirterek edindiği bilgi ve izlenimleri basın mensupları ile paylaştı.