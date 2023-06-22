Kahta'daki kasisler boyanıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi mevsim şartlarından dolayı niteliğini kaybeden cadde ve sokaklardaki kasisleri yenileyerek boyuyor.

Boyama işlemi tamamlanan kasisler, yeni görüntüsüyle sürücülere uyarıcı oluyor. Kahta Belediyesi, ilçe genelinde okul, cami, oyun alanları ve yoğun vatandaş trafiği olan noktalarda bulunan kasislerde boya yenileme çalışmaları yapıyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine ilçemiz genelinde okul, cami, oyun alanları ve yoğun vatandaş trafiği olan noktalarda bulunan kasislerde araçların hızlı gitmesini önlemek ve yaya güvenliğini arttırmak için geceleri araç ışıklarını da yansıtan özel boya ile boyayarak nitelikli hale getiriyoruz.'' dedi.