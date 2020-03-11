İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta'daki öğrencilere trafik eğitimi verildi

Adıyaman’ın Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Kahta Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi semineri verdi.

Adıyaman'ın Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Kahta Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi semineri verdi.


Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Polis Memuru Kasım Pınar, ilkokul öğrencilerine, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı. Sunumuna trafiğin tanımını yaparak başlayan Polis Memuru Kasım Pınar, trafik kazalarının oluş şekilleri hakkında bilgiler verdi. Polis Memuru Kasım Pınar, trafik genel kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş, güvenli oyun alanları, emniyet kemeri kullanma, araçta güvenli yolculuk konularında da eğitim verdi.


Seminerin sonunda öğrencilere, trafik dedektifi kartı ve düdük dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.