Kahta'daki öğretmenler EDEP Projesi ile geziyor

Adıyaman Kahta ilçesine bağlı köy okulu öğretmenleri, ‘EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi Programı)' projesi kapsamında tarihi ve turistlik yerleri ziyaret etti.

Milli ve manevi değerlere sahip, sorumluluk ve inisiyatif alabilen, yenilikçi ve gelişime açık nesil yetiştirmek amacıyla hazırlanan EDEP projesi ile köy öğretmenleri için gezi turu düzenlendi. Köy okulu öğretmenleri EDEP Projesi kapsamında, Diyarbakır, Batman, Hasankeyf ile Mardin'deki tarihi ve kültürel alanlar ziyaret etti. Proje kapsamında geziye Alidam, Dumlu, Narince, Körgüden, Damlacık köylerinin ilk ve Ortaokul öğretmenleri katıldı.

EDEP Projesi ile yapılan etkinlikte, öğretmenlerin eğitim ve öğretime motivasyonunu arttırmak, tarihi ve kültürel yerleri gezmek, milli değerlerimizi daha yakından tanımak ve tanıtmak amaçlandığı öğrenildi.