Kahta'daki öğretmenler korosu izleyicisinden tam not aldı

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan, öğretmenler korosu izleyicisinden tam not aldı.

Kahta GAP Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Kadir Hanbay yönetiminde ilçedeki öğretmenlerden oluşan öğretmenler korosu, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden oluşan eserleri solo ve koro olarak seslendirerek izleyicisinden büyük beğeni aldı.

Öğretmenlerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirten Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Farklı branşlardaki öğretmen arkadaşlarımız farklı enstrümanlar çaldı ve çok güzel eserler seslendirildi. Öğretmen arkadaşlarımızın sahnede sergiledikleri konseri dinlemek bizi mutlu etti. Arkadaşlarımız bu güzel gecenin yaşatılması için hummalı bir çalışma içerisinde, ailelerinden ayırdıkları zamanlarda büyük emek gösterdi. Programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.