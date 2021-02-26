Kahta'daki okullar yüz yüze eğitime hazır

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan tüm merkez okulları yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Önder Can, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak okulları ziyaret etti. Eğitim öğretime hazır hale getirilen okulları denetleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, okullarda yapılan hijyen ve fiziki mesafe tedbirleri hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. 15 Şubat 2021 tarihi ile ilk ve ortaokul kademelerinde köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim, 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla merkez ilkokulları, 8. Sınıf ve 12. Sınıf düzeylerinde de verilmeye başlayacak.

Okulların hijyen kılavuzunda planlanan ve belirlenen tüm kurallara uygun olarak hazır hale getirildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Dersliklerimiz 1 buçuk metre mesafe kuralına uyulacak şekilde planlandı. Bunun dışında bahçe, koridor, lavabo ve dersliklerde uyarı ve bilgilendirici afişler asıldı. Öğrencilerimiz, okula girerken güvenlik personelleri tarafından maske ve ateşi kontrol edilecek. Yine aynı şekilde okul koridorlarına yerleştirilen dezenfektan ile kendilerini koruyabilecekler. Uzun bir zamandan sonra yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocuklarımız, okul ve öğretmenlerine tekrar kavuşacak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından pandemi tedbirleri hakkında gerekli bilgileri alabilecekler. Velilerimiz gönül rahatlığı içerisinde çocuklarımızı okullara gönderebilirler.

Eğitim öğretim faaliyetine başlayacak tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Okulların yüz yüze eğitim öğretime açılmasına hazırlık sürecinde emeği geçen idareci ve tüm personellerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Okullara ziyaretçi kabul edilmeyeceğini belirten Müdür İbrahim Halil Tunçmen, veliler tarafından okul önlerinde yoğunluk oluşturulmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.