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Kahta'daki parklar bakım ve onarımdan geçiyor

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla Cumhuriyet mahallesinde yıllardır sadece duvarı örülen parkın fidan dikimi ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla Cumhuriyet mahallesinde yıllardır sadece duvarı örülen parkın fidan dikimi ve temizlik çalışmalarına başlandı.


Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan parklara ve Cumhuriyet mahallesinde yıllardır sadece duvarı örülü olan parka, mevsim şartlarına göre fidan dikimi ve temizliği yapılıp önümüzdeki yaz tüm eksikler tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Göreve geldikten sonra ilçe merkezindeki parkların bakımı düzenli olarak yapılıyor. İlçe girişinde, öğrencilerimize yönelik trafik eğitim parkı kazandırdık. Ayrıca yıllardır sadece duvarı örülen Cumhuriyet mahallesindeki parkın mahalle sakinlerinin faydalanması için belediye ekiplerimiz çalışmalara başladı. Çalışmalar mevsim şartlarına göre devam etmektedir. Parklarımıza mevsim şartlarına göre fidan dikmeye ve diğer çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi


Parkların önemli yaşam alanları olduğuna dikkat çeken Başkan Turanlı, “Parklar, çocuklarımızın eğitim ve gelişim sürecinde fazla enerjilerinin harcanması ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması noktasında büyük önem taşıyor. Biz Kahta Belediyesi olarak parklarımızı onarmak ve çocuklarımız için daha elverişli konuma getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çocuklarımız için önemli yaşam alanları olan bu parklarımızı temiz tutarak sahiplenmeliyiz. İlçemize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu kutlu yolda, halkımızın dinlenmesi ve çocuklarını eğlendirmeleri noktasında parkların büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

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