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Kahta'daki parklar yenileniyor

Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi, ilçe genelinde atıl durumda bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki parklarda kullanılmaz hale gelen kırık ekipmanların bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başladı. Konu ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Turanlı, “Halkımızın daha temiz bir şekilde parklarımızda vakit geçirmeleri adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Önceliğimiz parklarımızın temiz ve kullanıma elverişli olmasıdır. Bunun yanı sıra parklarda bulunan ekipmanların bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Beklentimiz Halkımızın park ekipmanlarını daha dikkatli daha temiz kullanmalarına hassasiyet göstermeleri konusunda bizlere destek olmalarını rica ediyorum" diye konuştu

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