Kahta'daki parklar yenileniyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Cumhuriyet mahallesinde atıl durumda bulunan parkın yenilenmesi için çalışma başlattı.

Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesinde yıllardır atıl durumda bulunan parkta yenileme çalışmaları başlatıldı. İlk olarak yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı parkta, çocuk oyun grupları ve park ekipmanları kurulmaya başlandı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet mahallesinde sadece dört duvarı çevrili olan parkımızı mahalle sakinlerimizin daha iyi istifade etmesi için yeniliyoruz. Parkımızda başlattığımız yeşillendirme çalışmalarının ardından park gruplarımızın kurulumları devam ediyor. Hem ailelerimize hem de çocuklarımızın kullanımına elverişli bir hale getiriyoruz. Geleceğin mimarı çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde büyümesi için imkânlarımız dahilinde ilçemizin her bir noktasına parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.