Kahta'daki parklara zarar verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçedeki parklara zarar verildi. Kahta Belediyesinden parkalara zarar verilmemesi için vatandaşa çağrıda bulundu.

Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni yapılan Yavuz Selim ile Menderes mahallelerindeki park ve çocuk oyun guruplarına zarar verildiğini açıkladı. İlçeye yeni kazandırılan Yavuz Selim ve Mehmet yavuz Kanal Boyu Parklarında yeni dikilen ağaçların yerinden söküldüğü, Otomatik Sulama Sistemi Fiskiyelerinin kırıldığı, Mehmet Yavuz kanal boyu parkında bulunan 30 metre uzunluğundaki 6 adet süs havuzunun içerisindeki fiskiye şelale sisteminin şehir magandaları tarafından tahrip edildiğini belirten Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rojda Selçuk, “İlçemize yeni kazandırdığımız Parklar haricinde mevcut atıl durumda olduğu ve bakımı onarımı yapılan Ebusadık parkı Kamelyalarına, aydınlatma sistemlerine, sulama sistemlerine ve Cumhuriyet mahallesinde 4 duvar ile yarım bırakılıp, atıl durumda olan park içerisine ekiplerimiz tarafından yeni dikilen 3-4 yaşındaki yetişkin 46 adet ağaçlara zarar verildiği üzülerek görülmüştür. Belediye olarak mahallelerimize güzel parklar yapıp o bölge halkına hizmet etmeye ve o bölgenin güzelleşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu alanlara kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini görüyoruz. Parklara zarar veren kişi veya kişilerin Çocuk yaşta olmadığı belirlenmiştir. Halkımızdan, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Parklarımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyeye bildirmesini istiyoruz. Parklar hepimizin en çok da çocuklarımızın. Lütfen parklarımızı koruyalım zarar vermeyelim" diye konuştu.