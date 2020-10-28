Kahta'daki STK'lardan Macron'a tepki

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 25 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahta Gönüllüler Platformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik uygulamalarına karşı tepki gösterdi.

100. Yıl Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasını, Kahta Gönüllüler Platformu adına Eğitim Bir Sen Kahta Şube Başkanı İsmail Tümer okudu.

Fransa'nın sömürgenin merkezi olduğunu belirten Eğitim Bir Sen Başkanı İsmail Tümer, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini daha eklediğini vurguladı.

Macron'un aslında bir görüntü olduğunu Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşandığına dikkat çeken Başkan Tümer, “Bugün burada, Kahta Gönüllüler Platformu olarak hep beraber sömürgeci Fransa'nın evrensel insani değerlerden mahrum küstah Cumhurbaşkanı Macron'u tel'in etmek için toplandık. Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini daha eklemiştir. Küstah Macron, alemlere rahmet olarak gönderilen, peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkma gafletinde bulunmuştur. Aslında Macron, bir görüntü, Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, sözde hümanist söylemlerinin makyajı dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskınları, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberimize saldıran tüm unsurlara sahip çıkması Avrupa'daki cinnetin boyutlarını göstermektedir. Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu

Yapılan basın açıklaması maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapıldı. Toplanan kalabalık basın açıklamasından sonra olaysız bir şekilde dağıldı.