Kahta'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik uyuşturucu operasyonu başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Cami Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide düzenlenen operasyonda 54.38 gram sentetik kannabinoid maddesiyle birlikte 4 kişi yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan gerekli işlemler yapılırken H.G. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.