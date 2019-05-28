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Kahta'daki yetimler bayram öncesi sevindirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İyilik-Der tarafından, Ramazan bayramı öncesi 100 yetim aileye giyim yardımında bulunuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İyilik-Der tarafından, Ramazan bayramı öncesi 100 yetim aileye giyim yardımında bulunuldu.


İyilik-Der gönüllüleri ile birlikte mağazaya giden yetim çocuklar, diledikleri kıyafetleri aldı. Kıyafetleri alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken aileleri de hayırseverlere teşekkür etti.


Yetim çocukların mutluluklarına işaret eden İyilik-Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, “Biz burada bugün İyilik Der olarak, Ramazan bayramı öncesinde, Kahta'daki 100 yetim çocuğa ayakkabı ve giysi yardımında bulunduk. Hayırseverlerin desteği ile yapılan bu iyilik hareketende emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çocuklar gülüyor biz gülüyoruz. Onların bu mutluluğu bize yetiyor“ dedi.


Temsilci Kılınç, “İyilik-Der olarak yardımlarımız devam ediyor. İnşallah gitmedik kapı bırakmayacağız. Bu zorlu süreçte tüm hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Biz burada bir aracayız gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ile yükümlüyüz. Yardımlarımız devam ediyor. Allah herkesin yardımını kabul etsin” diye konuştu.

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