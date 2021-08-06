Kahta'dan Antalyaitfaiye aracı desteği

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleye destek vermek amacıyla 1 itfaiye aracı gönderdi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla belediyeye ait 1 itfaiye aracı ve ekibini Antalya ve çevre illere gönderdi. Daha fazla tahribatın yaşanmaması için kamu kurumların ve ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı, "Antalya ve çevre illerde meydana gelen orman yangınının üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Kahta Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde yangına müdahale için ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dileğimiz ve temennimiz bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiç bir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin, tüm ekiplere kolaylıklar versin" diye konuştu.