Kahtalı 4 İHL öğrencisi 63 yetimi giyindirdi

Adıyaman'ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinde (İHL) hayata geçirilen ‘63 Yaş 63 Yetim' Projesi ile 63 yetim öğrenci giydirildi.

Kahta'ya Anadolu İmam Hatip 11 sınıf öğrencilerinden Mustafa Kayabaş, Yunus Kütük, Muhammed Şamil Arı ve Muhammed Gültekin hazırlanan "63 Yaş 63 Yetim" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Kahta'da okuyan 63 yetim öğrenciyi tespit ederek, onların kışlık giysi ve ayakkabı ihtiyacını karşılamak için resmi kurumlardan, STK ve hayırsever esnaftan yardım istedi. Toplanan yardımlarla onların bedenlerine uygun olacak şekilde kışlık ayakkabı ve giysiler alınarak teslim edildi. Hazırladıkları proje ile ilgili bilgi veren Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinden Mustafa Kayabaş, “Projemizi peygamber efendimizden esinlenerek hazırladık. Peygamber Efendimiz 63 yaşına kadar hep yetim yaşadı. Biz de buna hürmeten ‘63 Yaş 63 Yetim' projesini hazırladık. Proje kapsamında Kahta merkezde okuyan 63 yetim öğrenci kardeşlerimizi tespit ederek onların kışlık ayakkabı ve giysilerini aldık. Daha sonra kendilerine hediye ettik. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Başta Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya'ya, İlçe Emniyet Müdürümüz Kenan Sertkaya'ya, STK temsilcilerimize, iş adamlarımıza ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hediyeleri alan öğrencilerden Ahmet Fırat ise, “Arkadaşlarımızın böyle projelerle öğrencilere yardımcı olmaları çok güzel, bu kış aylarında üşümememiz için bize giysi ve ayakkabı hediye ettiler. Peygamberimizden esinlenerek bu projeyi hazırlamaları ise manevi değerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah razı olsun” diye konuştu.

Hazırlanan projenin İmam Hatip ruhuna uygun olduğuna dikkat çeken Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Mustafa Arı, projenin manevi değerinin büyük olduğunu ve öğrenciler arasındaki kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi.