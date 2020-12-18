Kahtalı Genç Türkiye birincisi oldu

Pandemiden dolayı online olarak düzenlenen yarışmaya katılan Kahta Gençlik Merkezi üyesi, Adıyaman Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi Abdulsamed Bayansar, Adıyaman'ı temsil ettiği Gençler Arası Türk Ses Yarışması "Popüler Erkek" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Yarışma sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, gençlerin başarısı ile mutlu olduklarını belirterek tebrik etti.