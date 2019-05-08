Kahtalı Hamido'ya büyük ilgi

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri kapsamında sahne alan türkücü Kahtalı Hamido, kendisini dinlemeye gelen hemşerilerine güzel bir gece yaşattı.

Hemşerilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıkan Hamido, birbirinden güzel parçaları ile müzikseverleri kendisine hayran bıraktı.

Demokrasi Parkındaki etkinlikler Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro oyunuyla başladı. Daha sonra sahneye çıkan Kahtalı Hamido, alanı dolduran hayranına kendine has üslubuyla türkülerini seslendirdi. Kimi zaman duygulandıran, kimi zaman da coşturan Kahtalı Hamido'yu dinlemeye gelen hayranları sanatçıya türkülerinde eşlik etti.

Konser sonunda Adıyaman Belediyesi adına sahneye davet edilen Hakan Özöncel, Kahtalı Hamido ve ekibine teşekkür ederek, hediye ve plaket takdiminde bulundu.