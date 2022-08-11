Kahtalı kadınlar için kültür turu düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta Kadın Gelişim Merkezi tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele programı çerçevesinde Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mekanlarına yönelik gezi düzenledi.

Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün destek verdiği gezi programına katılan 35 kadın, Şanlıurfa ve Halfeti'deki doğal güzellikleri gezip tarihi mekanları ziyaret etti.

Düzenlenen gezi programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı çerçevesinde Kahta Kadın Mesleki Gelişim Merkezindeki 35 kadın kursiyerleriyle Şanlıurfa ve Halfeti ilçesine bir gezi programı düzenledik. Oralardaki tarihi mekanları dolaştık. Kursiyerlerimiz gittiği yerlerde bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ayrıca kursiyerlerimiz, ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir' sloganlı pankartı toplu alanlarda sergileyerek kadın şiddetine dikkat çekti. Kursiyerlerimiz geziden çok memnu kaldı. Kahta Kaymakamlığımız ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzün imkanları dahilinde böyle kültür gezilerini düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.