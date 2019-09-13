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Kahtalı mühendis Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyeliğine seçildi

Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personellerinden elektrik mühendisi ve şebeke yöneticisi Ömer Çelebi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyeliğine seçildi.


Merkezi Londra'da bulunan Dünya Enerji Konseyi (World Energy Council) 1923'te kurulmuş, sürdürebilir enerjinin geleceği konusunda somut çalışmalar yürüten ve fikir liderliği yapan, global ve kapsayıcı bir forumdur. Dünya Enerji Konseyi'nin 93 milli komitesi, aralarında devletlerin, sektör ve uzman kuruluşlarının da bulunduğu 3000'den fazla üye organizasyonu temsil etmektedir.


Konseye üye olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Ömer Çelebi, “Enerji, ülkelerin ve toplumların en büyük meselesidir. Enerji maliyetlerinin sürdürülebilir olması, arz güvenliğinin sağlanması, enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji verimliliğindeki iyileştirmeler enerji politikamızı belirleyen temel paradigmalardır. Bireysel ve kolektif olarak yaptığımız çalışmalarla enerji dünyasına ve konseye değer katacağıma inanıyorum. Bu kapsamda bu büyük aileye bizi kabul eden Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Alparslan Bayraktar'a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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