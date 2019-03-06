Kahtalı öğrenciler bilimsel ve gözlem gezisine götürüldü

Adıyaman'ın Kâhta Borsa İstanbul Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmet Yılmaz'ın koordinatörlüğün yaptığı projede öğrencilere proje uzmanları tarafından önce proje eğitimi verildi. Ardından öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi. Proje uzmanları tarafından projeler değerlendirildi ve en iyi projeleri hazırlayan öğrenciler İstanbul'a bilimsel ve gözlem gezisine götürüldü. Proje koordinatörü İsmet Yılmaz konuyla ilgili olarak, “Gençlik Projeleri ile biz bu yıl yüzlerce öğrencimizin hayallerini gerçekleştirdik. İki tane projenin koordinatörlüğünü yapıyorum. Bunlardan ilki Kitabımı Okuyorum Yazarıyla Buluşuyorum diğeri de Bir Fikrim Var projesidir. Bu projelerimizle yüzlerce öğrencimize ücretsiz kitap dağıttık, bu kitap okuyan öğrenciler kitaplarını okuduğu iki yazarla bir araya geldiler, yüzlerce öğrenciye proje hazırlama eğitimi verdik, yüzlerce öğrenciye başarıya motive olma seminerleri verdik, yirmi öğrencimizi İstanbul ile buluşturduk ve onlarca öğrencimizi de çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Şimdi ise Bir Fikrim Var projesi kapsamında 11 öğrencimizi İstanbul ile buluşturduk. Bu öğrencilerimiz de ilk defa İstanbul'a geldiler, ilk defa uçağa bindiler, ilk defa tramvaya bindiler, ilk defa metroya bindiler ve ilk defa vapura bindiler. Bütün bunların ötesinde en önemlisi bu öğrencilerimiz ülkemizin seçkin üniversiteleri olan Boğaziçi, İstanbul Teknik, Galatasaray Üniversitesinin yerleşkelerini ziyaret edip onların özellikle mühendislik alanlarındaki laboratuvarlarını yerinde görme, inceleme imkânı buldular. Merak ettikleri soruları bize rehberlik eden öğretim üyelerine sorup birinci ağızdan sorularının cevaplarını aldılar. Öğrencilerimiz yıllardır İstanbul'da yaşayıp da gezme fırsatı veya imkânı bulamadığı Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Beyazıt Meydanı, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, Taksim-İstiklal Caddesi, Galata Kulesi vb. birçok tarihi mekânı gezme imkânı buldu. Eminim bu gezi onların ufkunu daha da açacaktır ve hedeflerini yükselteceklerdir" dedi.

Geziye katılan öğrencilerden İrem Özer ise, “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu organize beni çok etkiledi. Gezimiz çok güzel geçti. İstanbul ile ilgili bütün hayallerim gerçekleşti. İstediğimiz gezdik ve istediğimiz gibi eğlendik. Bize bu imkânı veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Projemizin Koordinatörü İsmet Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha çok çalışacağım. Çünkü Boğaziçi, İTÜ, Galatasaray Üniversitesini gördükten sonra daha çok çalışmam gerektiğini anladım. İnanıyorum ki ben de bu üniversitelerin birini kazanıp İstanbul'a geleceğim" diye konuştu.