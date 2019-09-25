Kahtalı öğrenciler harçlıklarıyla 2. kuyu açtırdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrencilerin cep harçlıklarıyla destek verdiği ‘Bir Yudum Su Bin Tebessüm' projesi kapsamında Nijer'de 2. su kuyusu açıldı.

Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçede bulunan diğer öğrenciler ile bir araya gelerek Nijer'de yaşayan çocukların susuz kalmaması için İyilik Der'in ‘Bir Yudum Su Bin Tebessüm' projesine destek verdi. Nijer'de susuzlukta mücadele eden insanların çektiği zorlukları ailelerine, akrabalarına, arkadaşlarına ve komşularına anlatan öğrenciler, onlara suyun verimli kullanılması konusunda uyardı. Bu bölgede yaşayan insanlara yardım etmek amacıyla topladıkları nakdi yardım ile daha önce 800 kişinin sudan faydalandığı Gaya bölgesinde su kuyusu açtıran öğrenciler, bu seferde 820 kişinin sudan faydalanabileceği 2. Su kuyusunu Doso bölgesinde açtırdı. Öğretmenlerinin koordinatörlüğünde üstlendikleri sosyal sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getiren öğrenciler, susuzlukta mücadele eden birçok insanın olduğunu ve bu bölgelerde yaşayan insanlar için yeni suyu kuyularının açtırılması gerektiğini söyledi. Proje Koordinatörü Yasemin Tekbaş, "Öğrencilerimiz bu projeye destek olmak amacıyla gönüllü olarak çalıştı. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesini ailelerine ve arkadaşlarına anlatarak yardım talebinde bulundu. Tutarı bizim için önemli değil. Önemli olan projeye destek olmaları ve insanlara yardım etmeleridir. Toplanan yardımlarla 2. Su kuyusu Doso bölgesinde açıldı" dedi. Öğrencilerin teveccühüne vurgu yapan İyilik Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, “Uluslararası yardım kuruluşu olan İyilik Der'in Kahta Temsilciliği olarak öğrencilerimizin bu projeye olan takdiri ve teveccühü bizleri bu konuda daha da ümit var kıldı. Öğrencilerin bu tür yardım projelerine destek vermesi onlardaki sosyal sorumluluk bilincini de geliştirdiğine inanıyoruz. İnşallah su kuyusu sayımızı artıracak çalışmalara imza atarız" şeklinde konuştu.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerin önemine dikkaç çeken Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, başta öğrenciler olmak üzere hayırseverlere, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.