Kahtalı öğrenciler yazarlarla buluşuyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yazar Merve Özcan, Kahta Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018/1 Çağrı kapsamında kabul edilen “Kitabımı Okuyorum Yazarıyla Buluşuyorum” projesi kapsamında Yazar Merve Özcan Kahta Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Kahta Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz'ın koordinatörlüğünü yaptığı proje kapsamında misafir edilecek iki yazarın birer kitapları önceden öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Programa Kahta Fen Lisesi Müdürü Ali Olt, Gençlik Merkezi Müdür Yardımcısı Bayram Uçurum, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Söyleşide konuşan Yazar Merve Özcan, öğrencilere kitabını yazarken nasıl bir yol takip ettiğini ve yazar olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özcan, "Lise eğitiminden sonra tercihler konusunda bir bocalama dönemi yaşadım. Sayısal bölümünden sözel bölüme geçtim. Sıkıntılı bir arayış dönemi geçirdim. Daha sonra çok şükür herhangi bir hataya da düşmeden okuduğum grafikerlik bölümünü birincilikle bitirdim. On ikinci sınıftan itibaren babaannemin evindeyken ciddi bir şekilde yazmaya başladım. Ancak o dönem yazdıklarımı yayınlamadım. Yazarken daha çok kahraman bakış açısıyla yazmayı tercih ediyorum ve her kitabımın yazılış süreci tabi ki farklı oluyor” dedi. Kahta Fen Lisesi Okul Müdürü Ali Olt ise konuşmasında, "Öğrencilerimiz Merve Hanım'ın kitabını okudular ve burada kitapla ilgili olarak yazarımıza sorularını sordular. Öğrencilerimizin çok memnun kaldığı bir program oldu. İnşallah bu tür programlara devam edeceğiz. Merve Hanım da bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kitaplarını imzalatmak için uzun bir kuyruk oluşturan öğrenciler yazar ile fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Program sonunda projede görevli gençlik grubu öğrencilerince, Yazar Merve Özcan'a, Kahta hatırası Nemrut Dağı minyatürü takdim edildi.