Kahtalı öğrencilerden bilimsel projeler fuarı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı büyük ilgi gördü.

Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencilerinin çeşitli alanlarda hazırladıkları projeler, Edebiyat Öğretmeni Ramiz Çakır koordinatörlüğünde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında desteklenerek okulun spor salonunda sergilendi. 21 projenin kabul edildiği fuarda 21 öğretmen proje hazırlama konusunda öğrencilere danışmanlık yaptı. Edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, matematik, beden eğitimi, görsel sanatlar, İngilizce gibi alanlarda hazırlanan projeler için öğrenciler araştırma yaptılar, materyal hazırladılar, anket yaptılar, deney yaptılar ya da gözlem yaptı. Açılışta konuşan İbrahim Halil Tunçmen, projeler inşallah ülkemizin bilimsel çalışmalarına ve üretime dönük faaliyetlerine ilham verir diyen Tünçmen, “Öğrencilerimiz sene başından itibaren öğretmenlerimizin danışmanlığında çalıştılar, emek verdiler ve bugünkü çalışmalarını hazırladılar. Hazırlanan bu ürünler ve projeler inşallah ülkemizin bilimsel çalışmalarına ve üretime dönük faaliyetlerine ilham verir. Emek veren bütün öğrencilere ve öğretmenlere ayrıca destek veren okul idaresine teşekkür ediyorum" dedi.

Proje çalışmasına katılan öğrencilerden olan İlayda Nur Öteleş, "Böylesine güzel bir fuarda görev aldığım için çok mutluyum. Edebiyat Öğretmenimiz İsmet Yılmaz bana ve arkadaşlarıma danışmanlık yaparak beraber ‘On İki Şairli Edebiyat Takvimi' adı altında materyal tasarımı yaptık. Takvimimiz gelen ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Hazırladığımız takvimi inşallah yakında daha çok bastırıp isteyenlere dağıtacağız" ifadelerine yer verdi.

Kimya alanında proje hazırlayan olan Hıdır Emre Kılınç adlı öğrenci ise, “Ülkemi Seviyorum Çevremi ve Ekonomimi Koruyorum adlı projede Kimya Öğretmenimiz Yusuf Özen bize danışmanlık yaptı. Biz de proje kapsamında atık ilaçları topladık ve atık ilaçların çevreye ne gibi zararlar verdiğini deneylerle kanıtladık ve sonuçlarını raporladık" diye konuştu.

Sergi açılışına Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Arge Yöneticisi Lütfü Başli, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.