Kahtalı öğrencilerden örnek kampanya

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lise öğrencileri “Bir Sınıf Bir Aile Yardım Projesi” kapsamında topladıkları harçlıklarla ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde öğrenciler tespit ettikleri yardıma muhtaç bir ailelere yardımda bulunuyor. Proje Koordinatörü ve Kahta Borsa İstanbul Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Nimetullah Yıldırım, hazırlanan proje ile öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendiğini söyledi. Proje Koordinatörü Nimetullah Yıldırım, “Kahta Borsa İstanbul Anadolu Kız İmam Hatip Lisesindeki yüreği iyilikle dolu koca yürekli öğrencilerimiz ile beraber ‘Bir Sınıf Bir Aile Yardım Projesi' ile yardıma muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Okulumuzdaki tüm sınıflarımız, ayrı ayrı yardıma muhtaç bir aile belirliyor. Yani her sınıfın yardım ettiği bir ailesi var. Sınıf öncelikle kendi içerisinde bir görüşme ekibi kuruyor. Daha sonra ailemizle bir ön görüşme gerçekleştirip ailenin birincil ihtiyaçlarını belirliyor. Tabi bu görüşmede evin küçük çocukları varsa bunlarda unutulmuyor. Alışveriş yapılırken çocuklara da küçük hediyeler alınıyor. Belirlenen ihtiyaçları karşılamak için sınıf kendi aralarında akrabalarından, tanıdığı esnaflardan yardımları toplayıp sınıfta birleştiriyorlar. Burada şunu ifade etmek isterim. Bir sınıfta 30 kişi varsa bu 30 kişinin ailesi, yakınları, tanıdıkları hepsi bu işe dahil oluyor veya bu çalışmadan haberi olmuş oluyor. Küçük bir dokunuş büyük farkındalıklar meydana getiriyor. Sınıfta toplanan yardımlarla alışveriş yapılıp sınıfça ailemize teslim ediyoruz. Yaptığımız yardımlar, bir ailenin en az bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak kapasitede. En önemlisi de bütün bu çalışmaları tamamen yüreği iyilikle dolu koca yürekli öğrencilerimizin gerçekleştiriyor olmasıdır. Projemiz devam ediyor. Tek isteğimiz diğer okullarındaki öğrencilerin bu veya benzeri sosyal sorumluluk projelerinde yer almasıdır” diye konuştu.