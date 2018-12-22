Kahtalı öğrencilere ders çalışma taktikleri anlatıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenci yazar buluşmaları kapsamında Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere seminer verildi.

Ebusadık İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri ve motivasyon ile ilgili bilgiler verdi. Öğrencilere ders çalışma ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunan Uzman Rehber Durak, çeşitli sorulara cevap verdi.

Bu zamana kadar fazla ders çalışmadım şimdi neler yapmalıyım? Kalan zamanımı nasıl değerlendirmeliyim? Günde kaç saat ders çalışmalı kaç soru çözmeliyim? Sürekli olarak kazanamayacağım düşüncesine kapılıyorum? Süre azalıyor sınava hazır değilim ne yapmalıyım? Ders çalışıyorum sınav sonuçlarım yükselmiyor ne yapmalıyım? Çok ders çalışıyorum ama istediğim sonuçları alamıyorum ne yapmalıyım? sorularına cevap verdi.

Konuların anlaşılmasında özellikle günlük tekrar yapılmasına dikkat çeken Durak, “Günlük yapılan tekrarlar konuların anlaşılmasında büyük kolaylık sağlar. Ders çalışırken mutlaka konu ile ilgili soru çözülmelidir. Soru çözerken, varsa yanlışlara bir daha bakılmalı ve gözden geçirilmelidir. Soru çözülmezse çalışılan ders eksik kalmıştır. Bir yemeğin tuzunu, yağını atmazsanız tat alamazsınız. Soru çözmek aynı zamanda ölçme ve değerlendirmedir" diye konuştu.