Kahtalı öğrencilere hayvan sevgisi anlatıldı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortak yürüttüğü proje kapsamında, ‘Okullarda Sokak Hayvanlarına Davranış ve Sokak Hayvanları Sevgisi' konferansı düzenlendi.

Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen konferansta, sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği öğrencilere anlatıldı.

HAYTAP Adıyaman Temsilcisi Veteriner Hekim İbrahim Arıtay, hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların adına onların haklarını anlatmak amacıyla okul okul dolaşıp hayvan sevgisiyle ilgili eğitim seminerleri veriyor.

HAYTAP ile MEB'in ortak yürüttüğü proje kapsamında, TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde seminer veren HAYTAP İl Temsilcisi Vet. Hek. İbrahim Arıtay, barınakların amacı, neden kurulduğu, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılama, küpe ve alındığı yere geri bırakma, hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Hayvan sevgisi ile birlikte onlarla empati kurma, doğa, sevgi ve barınak hayvanları gerçeği ile ilgili konuşan Arıtay, hayvanlara yaklaşım, hayvan besleme yöntemleri, hayvan davranışları ve hayvan sağlığı konularını içeren bir sunum yaptı. Sunumun ardından Arıtay, sokaklarda hayvanların da yaşam hakkı olduğunu ve sokak hayvanlarına yönelik yaklaşımlarda empati yetisinin önemine dikkat çekti.