Kahtalı öğretmenler köydeki kız öğrencilerine kitap dağıttı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Türk Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri “Kardelenler Solmasın” projesi kapsamında 30 köyde oturan 150 kız öğrenciye kaynak kitap, deneme ve kültürel kitaplar dağıttı.

Pandemi nedeniyle eğitime ara verilirken hazırlanan “Kardelenler Solmasın” projesiyle evde kalan köydeki kız öğrencilerinin ders çalışmalarına yardımcı olmak ve onların kitap okuması hedefleniyor. Kitaplara kavuşan çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Okul Müdürü Halit Akel, 12. Sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyduğu 150 farklı TYT ve AYT kaynak kitabı, 3 deneme sınavı ve köyde yaşayan her bir öğrenciye okumaları için 3'er adet kitap temin ettiğini söyledi. Müdür Akel, “Her biri dağ başında kışın o zor şartlarında karda açan birer kardelen gibi, köyde yaşayan kız öğrencilerimiz. 2020 yılı korona virüsten dolayı hepimiz için birçok zorluklar ve sıkıntılarla geçti. Fakat köyde yaşayan kız öğrencilerimiz için çok daha zor ve sıkıntılı geçti. Onlar, hepimizin yaşadığı sıkıntılarının yanında gelecekle ilgili hayallerine olaşmasını engelleyecek büyük bir engel ile karşılaştılar. Şehir merkezlerinde yaşayan diğer akranları birçok imkanlara sahipken onlar elerindeki en büyük imkan olan öğretmenleriyle aralarına öyle bir engel girdi ki o engeli tek başlarına aşmak mümkün değildi. Şehirdeki arkadaşları özel ders, canlı ders ve istedikleri kaynak kitaplara sahip olarak düzenli bir şekilde deneme sınavlarına girme imkanı bulurken, onların, ne özel ders, ne canlı ders, ne kaynak kitap ne de deneme sınavlarına girme imkanı yoktu.

Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak kızlarımızın, umutları ve hayallerine tekrar kavuşmalarını sağlamak ve bir kez daha üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık. 12 sınıf Öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu 150 farklı TYT ve AYT kaynak kitabı, 3 deneme sınavı ve köyde yaşayan her bir öğrenciye okumaları için 3'er adet kitap temin ettik. Gönüllü olarak bu iş için çalışmaya gelen öğretmenlerimizden 5 grup oluşturduk. Köyde kalan tüm öğrencilerimizi tespit ederek onları da 5 gruba ayırdık. Böylece her bir öğretmen grubu bir öğrenci grubuyla eşleştirdik. Öğrencilerimize verilmek üzere temin ettiğimiz tüm kaynakları gruplardaki öğrenci sayılarını göz önünde bulundurarak paketledik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra daha önceden hazırlamış olduğumuz paketleri dağıtıma gidecek öğretmenlerimize teslim ettik. Öğretmenlerimiz sabah erkenden hazırlamış olduğumuz paketleri kendi arabalarına yükleyerek öğrencileriyle buluşmak üzere yola çıktı. Öğretmenlerimizin heyecanları ve mutlulukları yüzlerine yansımıştı. O heyecan ve mutluluğu tarif etmek gerçekten de zordu. Günün sonun da öğrencileriyle buluşup onlara umut olan ve böylece geri gelen her bir öğretmenimizin yüzünde güller açmıştı. İşte gerçek anlamda öğretmen olmak böyle bir şey, öğrencilerini umutlandırdıkça mutlu olan ve yeni umutlar için güç kazanan. Bu umut yolculuğumuzda emekleri ve gönülleriyle bize katkı sunan tüm öğretmenlerimize, kardelenlerimiz adına sonsuz teşekkürler" diye konuştu