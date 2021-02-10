İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaldırım işgalleri denetleniyor

Kaldırım işgalleri konusuna hassasiyetle yaklaşan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.


Kaldırım işgallerine taviz vermeyen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sürdürdüğü denetimlerde dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.


Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, çözüm bulunamaması durumunda yazılı bir ihbarname göndererek Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulayacaklarını dile getirerek, “Şehir merkezindeki birçok noktada kaldırım işgali konusunda şikayetler alıyoruz. Bu şikayetleri değerlendiren ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde işgale sebep olan esnaflarımız uyarılıyor” diye konuştu.


Vatandaşlarda denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere gayretle çalışan tüm zabıta ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.