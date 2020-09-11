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Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

Şanlıurfa karayolunda kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Hasan Köfteci (48) yönetimindeki 27 EY 429 plakalı Tofaş marka otomobil Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine giderken kavşaktaki kaldırım taşına çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil ters döndü. Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Araç içerisine sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkartmak için kaza yerine AFAD ekipleri çağırıldı. Ekipler, sürücünün cansız bedenini otomobilden çıkartarak, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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