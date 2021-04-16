Kalorifer dairesinde korkutan yangın

Adıyaman'da, bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Petrol İş Sendikası yakınlarında bulunan bir binanın kazan dairesi kısmında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binanın bodrum kısmında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.