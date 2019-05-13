Adıyaman'da devam eden kamu yatırımlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında kamu yatırımlarını değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve yatırımcı kurum amirlerinin katıldığı toplantıda Kamu kurumlarınca yürütülen yatırımlar, yapılan hizmetler, tamamlanan ve devam eden projeler ayrıntılarıyla ele alınarak ödenek ve inşaat durumları değerlendirildi.

Toplantıya katılan yatırımcı kurum amirleri, kendi çalışma alanlarıyla ilgili Adıyaman merkez ve ilçelerinde devam eden proje ve kamu yatırımlarının mevcut durumu ile ilgili bir sunum yaptı.

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'da devam eden yatırımların belirlenen hedef ve nitelikte vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla çalışmaların her aşamasının takipçisi olacağını dile getirerek, kamu kurumlarında gördüğü eksiklik ve aksaklıklar üzerinde durarak, gerekli koordinasyonun sağlanması noktasında hassasiyetlerini dile getirdi.

Gerçekleşen toplantı, 2019 yılında yapılması planlanan yatırım ve projeler ile sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.