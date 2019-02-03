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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ömer T., idaresindeki 02 HS 918 plakalı otomobil ile Zeynel Abidin Ö., idaresindeki 06 FV 6195 plakalı kamyon ile 2. Çevre Yolu TOKİ Kavşağında çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Ömer T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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